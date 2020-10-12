Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|46,60
|47,76
|-2,43
|Tüpraş
|81,20
|83,05
|-2,23
|Enka İnşaat
|7,00
|7,15
|-2,10
|Aksa
|7,96
|8,04
|-1,00
|Borusan Mannesmann
|15,63
|15,75
|-0,76
|Enerjisa Enerji
|9,26
|9,32
|-0,64
|ASELSAN
|18,05
|18,11
|-0,33
|Ereğli Demir Çelik
|9,68
|9,70
|-0,21
|Şişe Cam
|6,90
|6,91
|-0,14
- Kaynak: AA
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