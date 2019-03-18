Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,80 0,98 -18,37 MLP Sağlık 13,01 13,56 -4,06 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,80 0,98 -18,37
MLP Sağlık 13,01 13,56 -4,06
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,90 -3,33
Turkcell 13,31 13,70 -2,85
İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44
Otokar 118,70 121,50 -2,30
Ege Endüstri 474,00 482,00 -1,66
Doğan Holding 1,25 1,27 -1,57
Kartonsan 364,20 369,90 -1,54
Arçelik 19,12 19,40 -1,44
Anadolu Efes 20,34 20,62 -1,36
Mavi Giyim 41,50 41,98 -1,14
Eczacıbaşı Yatırım 8,27 8,36 -1,08
Net Holding 1,86 1,88 -1,06
Koç Holding 18,20 18,38 -0,98
GSD Holding 1,09 1,10 -0,91
Ford Otosan 50,60 51,00 -0,78
Şok Marketler 9,10 9,17 -0,76
Soda Sanayii 7,86 7,92 -0,76
Enka İnşaat 4,90 4,93 -0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:02 Kaynak: AA

İhlas, Metro Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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