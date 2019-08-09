Borsada en çok değer kaybeden hisseler
26 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 13,81 15,20 -9,14 A.V.O.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|13,81
|15,20
|-9,14
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|1,79
|-7,82
| Netaş Telekom.
|6,71
|7,25
|-7,45
|Aksa
|8,56
|9,19
|-6,86
| Alarko GMYO
|41,42
|43,00
|-3,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,34
|-2,94
| Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,75
|-2,67
| Coca Cola İçecek
|35,46
|36,34
|-2,42
|Arçelik
|16,79
|17,19
|-2,33
|Mavi Giyim
|38,06
|38,96
|-2,31
| İş Bankası (C)
|5,76
|5,89
|-2,21
|Sabancı Holding
|9,05
|9,24
|-2,06
|Enka İnşaat
|5,52
|5,63
|-1,95
| Kerevitaş Gıda
|2,07
|2,11
|-1,90
|Ülker Bisküvi
|18,25
|18,60
|-1,88
|Tüpraş
|135,10
|137,30
|-1,60
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|11,38
|-1,49
|Net Holding
|1,53
|1,55
|-1,29
|T.S.K.B.
|0,84
|0,85
|-1,18
|Enerjisa Enerji
|6,04
|6,11
|-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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