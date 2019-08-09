Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 13,81 15,20 -9,14 A.V.O.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,81 15,20 -9,14
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,79 -7,82
Netaş Telekom. 6,71 7,25 -7,45
Aksa 8,56 9,19 -6,86
Alarko GMYO 41,42 43,00 -3,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
Hürriyet Gzt. 0,73 0,75 -2,67
Coca Cola İçecek 35,46 36,34 -2,42
Arçelik 16,79 17,19 -2,33
Mavi Giyim 38,06 38,96 -2,31
İş Bankası (C) 5,76 5,89 -2,21
Sabancı Holding 9,05 9,24 -2,06
Enka İnşaat 5,52 5,63 -1,95
Kerevitaş Gıda 2,07 2,11 -1,90
Ülker Bisküvi 18,25 18,60 -1,88
Tüpraş 135,10 137,30 -1,60
Kordsa Teknik Tekstil 11,21 11,38 -1,49
Net Holding 1,53 1,55 -1,29
T.S.K.B. 0,84 0,85 -1,18
Enerjisa Enerji 6,04 6,11 -1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango ihalesinde dev teklif: 9 milyar 320 milyon lira
Süper Loto 25 milyon lira devretti Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu AK Partili ismi yönetici olarak atadığı için eleştirilen İmamoğlu: Siyasi unsurlara takılmadık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:14:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]