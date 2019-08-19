Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88 Odaş Elektrik...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88
Odaş Elektrik 1,57 1,65 -4,85
Parsan 14,15 14,85 -4,71
İhlas Gayrimenkul 1,03 1,08 -4,63
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,57 1,64 -4,27
TAV Havalimanları 22,46 23,36 -3,85
Kerevitaş Gıda 2,04 2,12 -3,77
Ülker Bisküvi 16,50 17,12 -3,62
GSD Holding 0,80 0,83 -3,61
Yataş 5,41 5,61 -3,57
Koç Holding 17,37 18,01 -3,55
Netaş Telekom. 6,33 6,54 -3,21
Sasa Polyester 5,82 6,00 -3,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
Tofaş Oto. Fab. 18,37 18,85 -2,55
Petkim 3,35 3,43 -2,33
Polisan Holding 2,20 2,25 -2,22
Yapı ve Kredi Bank. 2,45 2,50 -2,00
Türk Hava Yolları 11,18 11,40 -1,93
Garanti Bankası 8,76 8,93 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:40 Kaynak: AA
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