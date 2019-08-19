Borsada en çok değer kaybeden hisseler
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88 Odaş Elektrik...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:40 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|1,02
|-5,88
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,65
|-4,85
|Parsan
|14,15
|14,85
|-4,71
| İhlas Gayrimenkul
|1,03
|1,08
|-4,63
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|1,64
|-4,27
|TAV Havalimanları
|22,46
|23,36
|-3,85
| Kerevitaş Gıda
|2,04
|2,12
|-3,77
|Ülker Bisküvi
|16,50
|17,12
|-3,62
|GSD Holding
|0,80
|0,83
|-3,61
|Yataş
|5,41
|5,61
|-3,57
|Koç Holding
|17,37
|18,01
|-3,55
| Netaş Telekom.
|6,33
|6,54
|-3,21
| Sasa Polyester
|5,82
|6,00
|-3,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,34
|-2,94
| Tofaş Oto. Fab.
|18,37
|18,85
|-2,55
|Petkim
|3,35
|3,43
|-2,33
| Polisan Holding
|2,20
|2,25
|-2,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|2,50
|-2,00
|Türk Hava Yolları
|11,18
|11,40
|-1,93
|Garanti Bankası
|8,76
|8,93
|-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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