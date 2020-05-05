Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 9,65 10,45 -7,66 Akçansa 8,06 8,64 -6,71 Bursa Çimento 3,79 4,00 -5,25 Karsan Otomotiv 1,73 1,82 -4,95 Kartonsan 435,00 454,00 -4,19 Çimsa 7,60 7,92 -4,04 Pegasus 53,45 55,50 -3,69 Hektaş 13,15 13,65 -3,66 Bizim Mağazaları 12,05 12,46 -3,29 Brisa 8,61 8,89 -3,15 Ülker Bisküvi 22,86 23,60 -3,14 Özak GMYO 2,89 2,98 -3,02 Bim Mağazalar 52,10 53,65 -2,89 Türk Traktör 53,60 55,15 -2,81 Aksa Enerji 3,84 3,95 -2,78 Enerjisa Enerji 7,39 7,60 -2,76 Good-Year 4,40 4,52 -2,65 Tofaş Oto Fabrikaları 20,60 21,12 -2,46 Şok Marketler 10,40 10,61 -1,98 Arçelik 15,92 16,22 -1,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)