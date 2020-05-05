Borsada en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 9,65 10,45 -7,66 Akçansa 8,06 8,64 -6,71 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Adana Çimento (A)
|9,65
|10,45
|-7,66
|Akçansa
|8,06
|8,64
|-6,71
| Bursa Çimento
|3,79
|4,00
|-5,25
|Karsan Otomotiv
|1,73
|1,82
|-4,95
|Kartonsan
|435,00
|454,00
|-4,19
|Çimsa
|7,60
|7,92
|-4,04
|Pegasus
|53,45
|55,50
|-3,69
|Hektaş
|13,15
|13,65
|-3,66
|Bizim Mağazaları
|12,05
|12,46
|-3,29
|Brisa
|8,61
|8,89
|-3,15
|Ülker Bisküvi
|22,86
|23,60
|-3,14
|Özak GMYO
|2,89
|2,98
|-3,02
|Bim Mağazalar
|52,10
|53,65
|-2,89
|Türk Traktör
|53,60
|55,15
|-2,81
| Aksa Enerji
|3,84
|3,95
|-2,78
|Enerjisa Enerji
|7,39
|7,60
|-2,76
|Good-Year
|4,40
|4,52
|-2,65
| Tofaş Oto Fabrikaları
|20,60
|21,12
|-2,46
|Şok Marketler
|10,40
|10,61
|-1,98
|Arçelik
|15,92
|16,22
|-1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 06:50 Kaynak: AA
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