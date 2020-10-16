Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,22
|20,76
|-2,60
|Brisa
|14,30
|14,68
|-2,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|7,12
|-2,11
|MLP Sağlık
|18,37
|18,71
|-1,82
|Akiş GMYO
|3,46
|3,52
|-1,70
|Zorlu Enerji
|2,91
|2,96
|-1,69
|Pınar Et ve Un
|24,90
|25,30
|-1,58
|Aygaz
|12,55
|12,75
|-1,57
|Migros Ticaret
|43,34
|44,00
|-1,50
|Petkim
|4,63
|4,70
|-1,49
|Bagfaş
|18,37
|18,60
|-1,24
|Pınar Süt
|22,18
|22,44
|-1,16
|Ford Otosan
|91,10
|92,05
|-1,03
|Aksa Enerji
|6,85
|6,92
|-1,01
|Halk GMYO
|2,57
|2,59
|-0,77
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,10
|27,30
|-0,73
|Bursa Çimento
|6,87
|6,92
|-0,72
|Şok Marketler
|12,70
|12,79
|-0,70
|Logo Yazılım
|99,25
|99,80
|-0,55
|Alkim Kimya
|14,52
|14,60
|-0,55
- Kaynak: AA
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