Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
48 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,16 5,65 9,03 Gözde Girişim 3,66 3,39 7,96 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|6,16
|5,65
|9,03
|Gözde Girişim
|3,66
|3,39
|7,96
|Türk Hava Yolları
|13,97
|12,98
|7,63
|İpek Doğal Enerji
|5,03
|4,69
|7,25
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,23
|5,83
| İş Bankası (C)
|6,58
|6,27
|4,94
|Koza Altın
|46,92
|44,80
|4,73
|Pegasus
|31,52
|30,20
|4,37
| Alarko Holding
|2,99
|2,87
|4,18
|Şekerbank
|1,27
|1,22
|4,10
| Tat Gıda
|4,71
|4,53
|3,97
|Garanti Bankası
|9,47
|9,13
|3,72
|Halkbank
|7,57
|7,30
|3,70
|Türk Traktör
|33,70
|32,50
|3,69
| Kardemir (D)
|2,65
|2,56
|3,52
|Vakıflar Bankası
|5,62
|5,45
|3,12
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|3,03
|Çelebi
|71,00
|68,95
|2,97
|Göltaş Çimento
|11,74
|11,41
|2,89
|Akbank
|6,88
|6,69
|2,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:52 Kaynak: AA
Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş
Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı