Borsada en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,24 1,17 5,98 Metro Holding 1,10 1,04 5,77...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:38 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Karsan Otomotiv
|1,24
|1,17
|5,98
|Metro Holding
|1,10
|1,04
|5,77
|Parsan
|13,03
|12,34
|5,59
|Global Yat. Holding
|3,09
|2,95
|4,75
|Arçelik
|18,02
|17,26
|4,40
| Alarko Holding
|3,10
|3,00
|3,33
|Bera Holding
|1,87
|1,81
|3,31
| Polisan Holding
|2,64
|2,56
|3,13
|Pegasus
|37,30
|36,30
|2,75
| Koza Madencilik
|7,72
|7,53
|2,52
|Ülker Bisküvi
|20,02
|19,53
|2,51
|İpek Doğal Enerji
|5,25
|5,15
|1,94
|Net Holding
|1,59
|1,56
|1,92
|Koza Altın
|50,00
|49,10
|1,83
|Çemtaş
|5,24
|5,15
|1,75
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,16
|1,72
|Aksa
|9,08
|8,94
|1,57
| Bim Mağazalar
|78,60
|77,40
|1,55
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,13
|1,41
|Petkim
|5,04
|4,97
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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