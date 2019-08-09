Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

24 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 54,80 47,72 14,84 Aksa Enerji 2,52 2,34 7,69 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 54,80 47,72 14,84
Aksa Enerji 2,52 2,34 7,69
Koza Madencilik 8,37 7,82 7,03
Koza Altın 62,80 59,15 6,17
İpek Doğal Enerji 5,91 5,58 5,91
Anadolu Efes 24,08 22,86 5,34
Alarko Holding 3,57 3,44 3,78
Odaş Elektrik 1,57 1,52 3,29
Yataş 5,67 5,49 3,28
Vestel 10,09 9,78 3,17
Gübre Fabrik. 3,88 3,77 2,92
Park Elek.Madencilik 2,87 2,80 2,50
Tukaş 4,54 4,43 2,48
Doğan Holding 1,29 1,26 2,38
Tekfen Holding 22,00 21,52 2,23
Gentaş 1,38 1,35 2,22
Anadolu Grubu Holding 12,99 12,72 2,12
Gözde Girişim 2,63 2,58 1,94
Parsan 13,94 13,68 1,90
Bera Holding 1,79 1,76 1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:46 Kaynak: AA
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