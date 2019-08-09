Borsada en çok değer kazanan hisseler
24 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 54,80 47,72 14,84 Aksa Enerji 2,52 2,34 7,69 ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:46 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|54,80
|47,72
|14,84
| Aksa Enerji
|2,52
|2,34
|7,69
| Koza Madencilik
|8,37
|7,82
|7,03
|Koza Altın
|62,80
|59,15
|6,17
|İpek Doğal Enerji
|5,91
|5,58
|5,91
|Anadolu Efes
|24,08
|22,86
|5,34
| Alarko Holding
|3,57
|3,44
|3,78
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,52
|3,29
|Yataş
|5,67
|5,49
|3,28
|Vestel
|10,09
|9,78
|3,17
|Gübre Fabrik.
|3,88
|3,77
|2,92
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|2,80
|2,50
|Tukaş
|4,54
|4,43
|2,48
|Doğan Holding
|1,29
|1,26
|2,38
|Tekfen Holding
|22,00
|21,52
|2,23
|Gentaş
|1,38
|1,35
|2,22
| Anadolu Grubu Holding
|12,99
|12,72
|2,12
|Gözde Girişim
|2,63
|2,58
|1,94
|Parsan
|13,94
|13,68
|1,90
|Bera Holding
|1,79
|1,76
|1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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