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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,63 0,58 8,62 Arçelik 19,74 18,71 5,51 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,63 0,58 8,62
Arçelik 19,74 18,71 5,51
Migros Ticaret 23,42 22,28 5,12
Enerjisa Enerji 7,31 6,96 5,03
Net Holding 1,94 1,85 4,86
Tümosan Motor ve Traktör 5,47 5,22 4,79
Doğuş Otomotiv 9,41 8,98 4,79
Deva Holding 8,06 7,72 4,40
Koza Altın 77,45 74,20 4,38
Anadolu Grubu Holding 15,80 15,15 4,29
Halk GMYO 0,99 0,95 4,21
Zorlu Enerji 1,29 1,24 4,03
Karsan Otomotiv 1,32 1,27 3,94
Sabancı Holding 9,07 8,74 3,78
Doğan Holding 1,68 1,62 3,70
Otokar 150,40 145,30 3,51
Göltaş Çimento 14,60 14,11 3,47
Torunlar GMYO 2,19 2,12 3,30
Emlak Konut GMYO 1,32 1,28 3,13
Verusa Holding 15,74 15,29 2,94

Not: (Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Arçelik A.Ş., Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:14 Kaynak: AA
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