Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 6,90 6,28 9,87 Odaş Elektrik 2,50 2,28 9,65 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|6,90
|6,28
|9,87
|Odaş Elektrik
|2,50
|2,28
|9,65
|Zorlu Enerji
|2,02
|1,87
|8,02
|Global Yatırım Holding
|4,02
|3,81
|5,51
|Anadolu Efes
|21,06
|20,32
|3,64
| Anadolu Grubu Holding
|19,81
|19,18
|3,28
|İş Finansal Kiralama
|4,17
|4,04
|3,22
|Otokar
|149,00
|144,50
|3,11
|Aksa
|7,16
|6,95
|3,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,85
|14,43
|2,91
| Ford Otosan
|71,55
|69,65
|2,73
|MLP Sağlık
|19,00
|18,54
|2,48
| Tofaş Oto Fabrikası
|25,20
|24,60
|2,44
|Borusan Mannesmann
|11,18
|10,95
|2,10
|Türk Telekom
|8,09
|7,93
|2,02
|Migros Ticaret
|37,40
|36,70
|1,91
|Arçelik
|18,40
|18,06
|1,88
|Şok Marketler
|13,05
|12,84
|1,64
|Doğan Holding
|2,00
|1,97
|1,52
| Alarko Holding
|5,55
|5,47
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:45 Kaynak: AA
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