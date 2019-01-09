Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

44 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 795.843.506 Kardemir (D) 567.582.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 795.843.506
Kardemir (D) 567.582.005
Türk Hava Yolları 504.342.446
Akbank 423.681.215
ASELSAN 274.784.598
Petkim 220.451.145
Koza Madencilik 210.557.984
Vestel 198.783.501
Vakıflar Bankası 196.496.479
Ereğli Demir Çelik 195.630.378
Halkbank 162.189.137
Yapı ve Kredi Bank. 127.996.622
Turkcell 121.237.195
Tüpraş 111.441.482
Koza Altın 108.678.567
İş Bankası (C) 106.291.102
İpek Doğal Enerji 106.265.309
Türk Telekom 99.124.688
Soda Sanayii 71.205.636
Bim Mağazalar 68.896.190
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:47 Kaynak: AA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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