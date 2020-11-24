Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.167.624.977
|Emlak Konut GMYO
|3.494.079.824
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.498.070.676
|Türk Hava Yolları
|2.031.144.138
|Gübre Fabrikaları
|1.820.988.023
|Kardemir (D)
|1.688.166.510
|Şişe Cam
|1.166.543.993
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.111.606.084
|Akbank
|1.079.535.620
|Odaş Elektrik
|889.923.938
|Tüpraş
|870.603.970
|Vakıflar Bankası
|836.206.530
|İş Bankası (C)
|689.383.499
|Şekerbank
|652.118.465
|Petkim
|581.475.715
|Pegasus
|517.787.497
|Halkbank
|499.318.792
|Koza Altın
|486.110.630
|ASELSAN
|446.461.085
|Tekfen Holding
|440.287.477
- Kaynak: AA
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