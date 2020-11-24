Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.167.624.977 Emlak Konut GMYO 3.494.079.824 Yapı ve Kredi Bankası 2.498.070.676 Türk Hava Yolları 2.031.144.138 Gübre Fabrikaları 1.820.988.023 Kardemir (D) 1.688.166.510 Şişe Cam 1.166.543.993 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.111.606.084 Akbank 1.079.535.620 Odaş Elektrik 889.923.938 Tüpraş 870.603.970 Vakıflar Bankası 836.206.530 İş Bankası (C) 689.383.499 Şekerbank 652.118.465 Petkim 581.475.715 Pegasus 517.787.497 Halkbank 499.318.792 Koza Altın 486.110.630 ASELSAN 446.461.085 Tekfen Holding 440.287.477 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi

Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek

Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu

Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü

İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu

Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı

ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu