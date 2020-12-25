Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.342.407.918
|Gübre Fabrikaları
|2.161.890.221
|Koza Madencilik
|1.732.623.182
|İpek Doğal Enerji
|1.207.454.834
|Eczacıbaşı İlaç
|893.204.048
|Tekfen Holding
|870.742.952
|Şişe Cam
|847.266.682
|Garanti Bankası
|805.358.340
|Kardemir (D)
|670.394.074
|Turkcell
|638.241.797
|Petkim
|521.353.197
|Türk Hava Yolları
|510.137.443
|Şekerbank
|459.684.155
|Odaş Elektrik
|444.507.095
|Emlak Konut GMYO
|416.497.180
|Aselsan
|399.581.180
|Oyak Çimento
|399.230.705
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|366.350.987
|Netaş Telekomünikasyon
|284.217.286
|Otokar
|248.789.951
Kaynak: AA
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