Boş yolda tünele düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında boş yolda kontrolden çıkarak, köprülü kavşaktan tünele düşen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Necmettin Cevheri Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine doğru seyir halinde olan Mustafa Baydili yönetimindeki 71 DP 199 plakalı hafif ticari araç, kısıtlama nedeniyle boş olan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşaktan tünele düştü. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde boş yolda yaşanan kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araç ise olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.