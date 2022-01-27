Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi - Son Dakika

Çarşamba ilçesi Tarihi Köprü üzerinde Ö.U., boşanma aşamasındaki eşi M.U ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından Ö.U, eşi M.U.'yu bıçakladı.

VATANDAŞLAR ADAMI DARBETTİ

Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan M.U.'ya çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Olayı gören vatandaşlar, kadını kurtardıktan sonra Ö.U'yu darbetti. Vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen Ö.U., kısa sürede olay yerine intikal eden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülen M.U., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

M.U.'nun bir süredir Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik tedbiri açısından gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.