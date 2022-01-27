Çarşamba ilçesi Tarihi Köprü üzerinde Ö.U., boşanma aşamasındaki eşi M.U ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından Ö.U, eşi M.U.'yu bıçakladı.
Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan M.U.'ya çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Olayı gören vatandaşlar, kadını kurtardıktan sonra Ö.U'yu darbetti. Vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen Ö.U., kısa sürede olay yerine intikal eden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülen M.U., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
M.U.'nun bir süredir Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik tedbiri açısından gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi - Son Dakika