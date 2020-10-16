Boşanma aşamasındaki eşini darbeden kişiye elektronik kelepçe - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini darbeden kişiye elektronik kelepçe

16.10.2020 06:12
Boşanma aşamasındaki eşini darbeden kişiye elektronik kelepçe, System.String[]

Boşanma aşamasındaki eşini darbeden kişiye elektronik kelepçe AYDIN'ın Söke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özlem K.'yı (22) darbeden Ünal K.'ya (26) elektronik kelepçe takıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini darbeden kişiye elektronik kelepçe

AYDIN'ın Söke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özlem K.'yı (22) darbeden Ünal K.'ya (26) elektronik kelepçe takıldı.
Söke ilçesinde oturan Özlem K., 7 yıl önce, arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ünal K. ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra aşırı alkol aldığını ileri sürdüğü Ünal K.'dan şiddet gören Özlem K., geçen mart ayında boşanma davası açtı. Ancak davaları sürmesine rağmen iddiaya göre Ünal K.'nın eşine uyguladığı şiddet son bulmadı. 11 Ekim Pazar günü bir kez daha alkollü olarak eve gelen Ünal K., eşi Özlem K.'yı çocuklarının gözü önünde darbetti. Ünal K., iddiaya göre döverek yüzünü tanınmaz hale getirdiği eşinin saçını önce sigara ile yaktı, ardından makasla kesip, önüne attı. Özlem K.'yı, sesleri duyan komşuları kurtardı. İhbar üzerine gözaltına alınan Ünal K., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI
Eşini sürekli darp ve tehdit ettiği öne sürülen Ünal K. için Söke Aile Mahkemesi'nce, Özlem K.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bazı kararlar alındı. Verilen karar kapsamında, Ünal K.'ıin 60 gün süreyle eşine tehdit ve hakarette bulunmaması, konutuna, okuluna, iş yerine, yakınlarına, tanıdıklarına ve çocuklarına yaklaşmamasına hükmedildi. Kararda ayrıca Ünal K. hakkında yine 60 günlük süreyle elektronik kelepçe takılması kararı verildi.
Öte yandan Özlem K.'nın 13 Ekim'de eşi Ünal K.'nın kendisini darbettiğini ileri sürüp, Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunarak, hastaneden 1 ay iş göremez raporu aldığı öğrenildi.

Boşanma, Şiddet, Alkol, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini darbeden kişiye elektronik kelepçe - Son Dakika

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