BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI - Son Dakika
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI

22.04.2022 17:42

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde M.Ş. pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Şengil'i (31) öldürüp, yanındaki kızı T.Ş.'yi ise yaraladı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde M.Ş. pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Şengil'i (31) öldürüp, yanındaki kızı T.Ş.'yi ise yaraladı. Otopsinin ardından kadınlar tarafından teslim alınan Şengil'in cenazesi, Uludere ilçesine götürüldü.

Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Şengil (31) şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası M.Ş.'ye boşanma davası açtı. 15 Nisan günü bir araya gelen çift, bira araya gelip 28 Nisan'da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi.

Dün akşam saatlerinde kızı T. ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Şengil, eşi M.Ş.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Mihriban Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mihriban Şengil, kurtarılamadı.

Mihriban Şengil'in cenazesi, otopsinin ardından kadınlar tarafından morgdan alındı. Ağıtlar yakan kadınlar, cenazeyi cenaze arabasına kadar taşıdı. Mihriban Şengil'in cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine götürüldü.

Polisin, olaydan sonra kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI

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Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Hastanesi, Uludere, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, 8 YAŞINDAKİ KIZINI YARALADI - Son Dakika


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