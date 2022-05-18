Bozkır'da dolu etkili oldu - Son Dakika
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Bozkır'da dolu etkili oldu

18.05.2022 12:55
Bozkır'da dolu etkili oldu

? ?Bozkır'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı ilçe merkezi ve kırsalında etkili oldu.

? ?Bozkır'da şiddetli sağanak ve dolu yağışı ilçe merkezi ve kırsalında etkili oldu.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı ? Ali Öztürk, ??yaptığı açıklamada, dolu yağışının ?çok kısa ?sürdüğünü? ancak zarar verdiğini? söyledi.

Dolu yağışının meyve ağaçlarına, buğday ve nohut gibi ürünlere zarar verebileceği bir dönemde olduklarını belirten ?Öztürk, "?Dolu yağışından etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. İlk dolu yağışında Bozkır İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve oda personellerimiz alanda incelemeler yaparak rapor tutmuştu. Bu ikinci yağış sonrası da kurumlarımız incelemelerde bulunarak bakanlıktan çiftçilerimize yapılacak destekler hakkında yardım talep edilecektir." dedi.???????

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Kaynak: AA

Ziraat Odası, Ali Öztürk, Hisarcık, Buğday, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkır'da dolu etkili oldu - Son Dakika


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