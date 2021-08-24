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Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek - Son Dakika

Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek

24.08.2021 11:05
Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek, System.String[]

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yağış nedeniyle taşan Ezine Çayı'nın ıslahı kapsamında, 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve 4 kemer tipli köprü yapılacak.

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yağış nedeniyle taşan Ezine Çayı'nın ıslahı kapsamında, 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve 4 kemer tipli köprü yapılacak.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt'u vurdu. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla oluşan sel cadde ve sokakları içine aldı, evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi, araçlar sürüklendi. Ezine Çayı kenarındaki, 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanındaki 2 binanın ön cephesi çöktü. Sel nedeniyle 70 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

İNCE TEMİZLİK YAPILIYORHarabeye dönen ilçede selin izlerinin silinmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aramalarla ilçede temizlik çalışmaları da devam ediyor. İlçe merkezinde, selin getirdiği kütük ve ağaç parçalarıyla hurda araçların kaldırılması tamamlandı. Cadde ve sokaklarla iş yerlerindeki kaba temizlik çalışması da bitti. Yüzlerce ekip cadde ve sokakları suyla yıkayıp, dükkanlarla binaların bodrum katlarında ince temizlik çalışmalarını sürdürdü.4 KÖPRÜ YAPILACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce selin ardından Ezine Çayı'nın ıslahı kapsamında yapılacak çalışmalar belirlendi. Buna göre, şiddetli yağış sonrası taşan ve zarar gören Ezine Çayı'na 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve üzerine 4 kemer tipli köprü yapılacak. Ayrıca, çayın üstüne 10 adet seki (taşkına engelleyici yapı) ile 15 adet tersip bendi kurulacak. Çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek
Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek
Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek
Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek
Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hisarcık, Bozkurt, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek - Son Dakika


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