Son Dakika Haberleri: Bozüyük Akçapınar Köyünde "Birlik beraberlik ve dayanışma şenliği"
Son Dakika Yaşam Haber

Bozüyük Akçapınar Köyünde "Birlik beraberlik ve dayanışma şenliği"

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akçapınar köyünde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Birlik Beraberlik ve Dayanışma Etkinliği' her yıl olduğu gibi yoğun katılıma sahne oldu.

Bozüyük Akçapınar Köyünde
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akçapınar köyünde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Birlik Beraberlik ve Dayanışma Etkinliği' her yıl olduğu gibi yoğun katılıma sahne oldu.

Mezarlık ziyareti ile başlayan program, mevlit okunması ve sonrasında yemek ikramı ile devam etti. Köy dışında ikamet eden Akçapınarlı vatandaşlar ile çevre il ilçe ve köylerden gelen misafirler beraberlik ve kaynaşma içerisinde güzel bir pazar günü geçirdiler. Köy Muhtarı İsmail Kılıç, köye gelen misafirlere teşekkür etti. Muhtar Kılıç, "Her yıl yoğunluğu artarak devam eden etkinliğimizin bu yıl beşincisini gerçekleştirdik. Göreve geldiğim günden bu yana hep hayalimdeydi ve artık geleneksel hale getirdik. Etkinliğimiz özelikle yıllardır doğduğu bu topraklardan çeşitli nedenlerle uzak kalmış köylülerimiz için bir araya gelmelerine vesile oluyor. Yıllardır görüşemediği köylüleriyle hasret giderme imkanı buluyorlar. İnşallah bu etkinliği gelecek yıllarda da bu şekilde devam ettirme arzusundayız" dedi.

Etkinliğe İl Genel Meclis üyeleri, belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve çok sayıda köylü vatandaş katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
pazar günü, vatandaş, bilecik, bozüyük, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı Kırkpınar öncesi otellerde yer kalmadı, vatandaşlar ziyaretçilere evlerini açacak Seyir halindeki sürücünün trafikte uyuduğu anlar kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:57:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük Akçapınar Köyünde "Birlik beraberlik ve dayanışma şenliği"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]