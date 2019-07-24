Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp
50 dakika önce
SAO Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:50 Kaynak: AA
SAO Brezilya
'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye
yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu e Lima
kentlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Seller nedeniyle eyaletteki bazı okullarda eğitime ara verildi.
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