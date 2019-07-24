Son Dakika Haberleri: Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp
Son Dakika Güncel Haber

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp

50 dakika önce

SAO Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp, System.String[]
SAO Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu e Lima kentlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Sellerin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Seller nedeniyle eyaletteki bazı okullarda eğitime ara verildi.
Brezilya, İtfaiye, Lima, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu Kripto para uzmanına cinayet gözaltısı Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 20:40:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da sel ve toprak kayması: 9 ölü, 6 kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]