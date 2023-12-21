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BRICS+ Fashion Summit'e Hint modası esintileri damga vurdu - Son Dakika
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BRICS+ Fashion Summit'e Hint modası esintileri damga vurdu

Küresel moda endüstrisinin liderlerini bir araya getirecek BRICS+ Fashion Summit'in 3. gününe Hint modası damga vurdu. Tasarımcılar; KHANIJO, Naushad Ali, Shruti Sancheti ve riteshkumar ise Hint modasından esintiler taşıyan koleksiyonlarını sergiledi.

BRICS+ Fashion Summit\'e Hint modası esintileri damga vurdu
21.12.2023 - 16:34,  Güncelleme: 16:39
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Moda dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren BRICS+ Fashion Summit'in 3. günü olan 30 Kasım'da, izleyiciler karşısında yeni tasarımcılar boy gösterdi. Kültürel miras alanı olarak listelenen Pashkov House'da gerçekleşen defilede Hindistan'ın önemli tasarımcılarından; riteshkumar, KHANIJO, Naushad Ali, Shruti Sancheti, ortak bir gösteri düzenledi.

BRICS+ Fashion Summit'e Hint modası esintileri damga vurdu

KHANIJO, küresel trendlerle Hint kültür kodlarını bir araya getirerek oluşturduğu erkek giyim koleksiyonunu sergiledi. Naushad Ali'nin sunumu modern ve günlük giyime uygunken, Shruti Sancheti'nin koleksiyonu ise otantik ve günlük kullanıma yönelikti. riteshkumar Hint modasının gerçek bir temsilini ortaya koyarken tasarımcının, İtalya'da eğitim almış olması Hint giyiminde geleneksel unsurları ve dünya modasının en ilgili modern trendlerini birleştirmesine yardımcı oldu.

"Tasarımcılar, rahat kalıplar, doğal malzemeler ve huzurlu tonlar üzerine yoğunlaştı"

BRICS+ Fashion Summit podyumuna çıkan bu dört markanın koleksiyonları çok farklı olsa da esasında aynı ruhu yansıtıyordu. Tüm tasarımcılar, rahat kalıplar, doğal malzemeler ve huzurlu tonlar üzerine yoğunlaştığı görüldü. Defile, canlı müzik ve Hint ulusal motiflerinden esinlenen şarkılar eşliğinde gerçekleşti.

BRICS+ Fashion Summit'te modayla ilgili programlar, B2B showroom'u ve uluslararası tasarımcıların podyum gösterileri, 2023 Eylül'ünde açılan ve neredeyse 3.000 metrekarelik bir alana sahip olan Zaryadye Parkı'nın Otopark'ında gerçekleştirildi. BRICS+ Fashion Summit ile Moskova, son derece etkili, saygın ve çeşitli bir moda zirvesine ev sahipliği yaptı. Moskova'nın en iyi mekanları, küresel moda endüstrisinin zorlukları ve perspektifleri üzerine büyük çaplı tartışmaların yapıldığı yer haline geldi.

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