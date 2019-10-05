Bu söyleşiye T24'ün Hulki'si de katıldı: Hayvanlara işkence ve tecavüzün cezası sadece 600 lira!
1 saat önce
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için T24 olarak Beşiktaş Belediyesi Veteriner Hekimi Tolga Akyıldız ile konuştuk: Sokak hayvanları için ne yapılmalı? Kısırlaştırma hayvanlar için faydalı mı? Meclis'teki hayvan hakları yasa tasarısı ne gibi sonuçlar doğuracak?
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için T24 olarak Beşiktaş Belediyesi Veteriner Hekimi Tolga Akyıldız ile konuştuk: Sokak hayvanları için ne yapılmalı? Kısırlaştırma hayvanlar için faydalı mı? Meclis'teki hayvan hakları yasa tasarısı ne gibi sonuçlar doğuracak?
Haber/Video: Azra Ceylan
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:01
Günlük burç yorumları 5 Ekim 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi 90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor Yurt dışı çıkış harç pullarının değişim süresi 31 Ekim'e uzatıldı