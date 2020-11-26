BUENOS AİRES - Maradona'yı tezahüratlarla andılar - Son Dakika

Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu

İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor

Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti