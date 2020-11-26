BUENOS AİRES - Maradona'yı tezahüratlarla andılar - Son Dakika

BUENOS AİRES - Maradona'yı tezahüratlarla andılar
26.11.2020 00:43
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında yaşamını yitirmesi sonrası, sevenleri sokağa çıkarak tezahüratlarla andı.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında yaşamını yitirmesi sonrası, sevenleri sokağa çıkarak tezahüratlarla andı.
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