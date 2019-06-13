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Buğday Ekili Alanlarda Süne Zararlısı ile Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor

2 saat önce

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan süne zararlısı ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Buğday Ekili Alanlarda Süne Zararlısı ile Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor, System.String[]
Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan süne zararlısı ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "İl ve İlçe Müdürlüklerince devam eden nimf sürveyi çalışmaları sonucuna göre ilaçlanmasına karar verilen hububat alanlarında üreticilerimiz tarafından süne için ilaçlama yapılmaya başlanmış olup ilaçlamalar tüm hızıyla devam etmektedir. İlaçlanması gereken alanlar için duyurular İlçe Müdürlüklerimiz tarafından Ziraat Odası Başkanlıklarına ve Muhtarlıklara yapılmakta olup aynı zamanda çiftçilerimizin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla bildirim yapılmaktadır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, kurumun internet sitesinden yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Çiftçilerimizin ilan tarihinden itibaren 5 gün içinde ilaçlama yapmaları çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca çiftçilerimizin birlikte hareket ederek toplu mücadele yapması hem bu yıl hem de gelecek yıllar için süne populasyonunun zarar eşiğinin altına düşürülmesi açısından ehemmiyetlidir.

Zarar eşiğini tespit etmek amacıyla büyük bir özveri ve fedakarca çalışan teknik personellerimize, ilaçlamalarda desteklerini esirgemeyen Ziraat Odası Başkanlıklarımız, Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ve Muhtarlarımız ile hassasiyet gösterip ilaçlama yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ederim.

Hem çiftçilerimizin zarara uğramaması hem de milli gelirde kayıp yaşanmaması için ilaçlama ilanı verilen alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam edilmesi için tüm paydaşlarının ellerinden geleni yapmalarını bekler, 2019 yılı üretim sezonunun bereketli ve bol kazançlı olmasını dilerim." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:07 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
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