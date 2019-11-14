Son Dakika Haberleri: Buğra Gülsoy: Azize'den çok etkilendim
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Buğra Gülsoy: Azize'den çok etkilendim

6 saat önce

19 Kasım Salı akşamı başlayacak dizide 'Kartal' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, "Azize"nin hikayesinin kendisini çok etkilediğini söyledi: "Dizide kaosun içinde büyüyen Kartal'ın kendisini ve ailesini içinde bulundukları durumdan çıkarmak için uğraşmasını ve sevdiği kadının da kendi...

Buğra Gülsoy: Azize'den çok etkilendim, System.String[]

19 Kasım Salı akşamı başlayacak dizide 'Kartal' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, "Azize"nin hikayesinin kendisini çok etkilediğini söyledi:


"Dizide kaosun içinde büyüyen Kartal'ın kendisini ve ailesini içinde bulundukları durumdan çıkarmak için uğraşmasını ve sevdiği kadının da kendi içinde yaşadığı intikam ve aşk duygusu arasında kalışını izleyeceğiz. Ben Azize'nin güçlü hikayesinden çok etkilendim. Azize ile ulaşılmaz bir aşkın ve entrikaların eksik olmadığı bir dünyanın içine sürüklenecek olan izleyici, muhteşem bir hikayeye tanıklık edecek."


Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı "Azize"nin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor.

Kartal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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