Buğra Gülsoy: Azize'den çok etkilendim

19 Kasım Salı akşamı başlayacak dizide 'Kartal' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, "Azize"nin hikayesinin kendisini çok etkilediğini söyledi:



"Dizide kaosun içinde büyüyen Kartal'ın kendisini ve ailesini içinde bulundukları durumdan çıkarmak için uğraşmasını ve sevdiği kadının da kendi içinde yaşadığı intikam ve aşk duygusu arasında kalışını izleyeceğiz. Ben Azize'nin güçlü hikayesinden çok etkilendim. Azize ile ulaşılmaz bir aşkın ve entrikaların eksik olmadığı bir dünyanın içine sürüklenecek olan izleyici, muhteşem bir hikayeye tanıklık edecek."



Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı "Azize"nin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor.