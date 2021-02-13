Bülent Şakrak, Sefirin Kızı'na veda etti

Star TV'nin ilgiyle izlenilen yapımı Sefirin Kızı, kadrosundan bir ismi daha çıkardı. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından, Bülent Şakrak da diziye veda etti. Şakrak, pazartesi günü yayınlanacak bölümle son kez izleyici karşısına çıkacak.

AKILLARA FİNAL YAPACAĞI İDDİASI GELDİ

Başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı dizi, kısa zamanda yaşadığı kadro daralması ile gündeme düştü. Şakrak'ın ayrılığı ile dizinin yakın zamanda final yapacağı iddiası akıllara gelirken, dizinin sevenleri 3. ayrılık haberi karşısında şaşkınlık yaşadı.