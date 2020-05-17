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KÖLN - MAINZ



Koronavirüs salgını öncesinde ciddi bir Köln çıkışı söz konusuydu.



Hem maçlarında seyir zevki yükselmişti (Son 8 maç 2.5 ÜST), hem de puan tablosunda yukarılara doğru tırmanmaya (Son 11 maç 8 galibiyet) başlamışlardı.



Testi pozitif çıkan sol açık Ismail Jakobs'un oynaması beklenmiyor. Jonas Hector ortada oynayacak, sol bek Noah Katterbach'a emanet. En ileride de forma büyük ihtimalle Jhon Cordoba'nın olacak.



Mainz'da 97'li forvet Jean-Philippe Mateta cezalı. As kaleci Robin Zentner sezonu kapattı. Eldivenler Florian Müller'de, hücum hattının en önünde Adam Szalai ile başlamaları şaşırtıcı olmaz.



Sezona Köln'de başlayan TD Achim Beierlorzer, ilk 13 resmi maçında 9 yenilgi alınca görevden alınmıştı. Sonrasında Mainz'a geçen 52 yaşındaki teknik adam, salgın öncesindeki son 5 lig maçında sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrılmıştı. Eski takımına karşı ilk maçı olacak...



Unutmadan, Bundesliga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak!



Köln salgın öncesinde evinde oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kazanmıştı.



İki takım arasında Köln'ün ev sahipliğinde oynanan son 9 resmi maçta Mainz galibiyeti bulunmuyor.



%21'lik kesim maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.



Thiago Alcantara'dan Mainz'e nefis bir gol! İzleyelim...











