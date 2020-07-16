Bünyan'da 4 günde 300 ünite kan bağışlandı - Son Dakika

Bünyan ilçesinde Türk Kızılay tarafından kurulan stantta 4 günde 300 ünite kan bağışı yapıldı.



Pandemi süreci nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı kan bağışı kampanyasına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



Türk Kızılay Bünyan Temsilcisi Erdal Başkurt, 4 gündür süren kampanyada 300 ünite kan bağışlandığını, rakamın nüfus ortalamasına oranla yüksek olduğunu ifade etti.

Kan bağışına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Başkurt, "Kan toplama aracımız her üç ayda bir rutin olarak ilçemize gelmekte. Nüfus ortalamasında Develi ve Yahyalı ön plana çıkarken 4 günde 300 ünite kan ile Bünyan halkı da duyarlılığını gösterdi. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gönüllü bağışçı Ahmet Keskin ise sadece düzenli kan bağışıyla onlarca canın kurtarılabileceğini vurgulayarak, özellikle gençleri destek vermeye çağırdı.