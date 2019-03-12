Son Dakika Haberleri: Burada, Orada ve Her Yerde" Oyunu Bursa'da Sahnelendi

Burada, Orada ve Her Yerde" Oyunu Bursa'da Sahnelendi

1 saat önce

Bursa Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında, "Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu sahnelendiAhmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu, Hristina Arsenova yönetti.

Burada, Orada ve Her Yerde
Bursa Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında, "Burada, Orada ve Her Yerde" oyunu sahnelendi

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu, Hristina Arsenova yönetti.

Burgas
Trio Tiyatrosunun sahnelediği oyun, 11 farklı skeçten oluşan kukla gösterisiyle dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli kültürlerin renkli dünyasını sundu, seyirciyi kültürlerarası bir yolculuğa çıkardı.

Oyuncu Aleksandra Eneva ve Ivaylo Enev'in performansı, Bursalı sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:43 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Bursa, Güncel
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