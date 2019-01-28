Burcu Tatlıses, Gerçek Tatlıses Benim!

Müzik severlerin beğeniyle takip ettiği Tatlıses, yeni şarkılarının özellikle dijital platformlarda ilgi görmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Kadın şarkılarının yazarı olarak tanınan Burcu Tatlıses; Bir İstabul masalı, Öyle bir geçer zaman ki, ve Zerda gibi dizilerin yanı sıra, Funda Arar ,Zuhal Olcay, Ziynet Sali, Mustafa Ceceli, Mabel Matiz gibi yorumculara yaptığı şarkılarla da konuşuldu.

Yasemin Şefik'in "İbrahim Tatlıses ile akrabalık var mı?" sorusu üzerine Burcu Tatlıses; "İbrahim bey sesini seviyorum. Ama alınmasın benim soyadım gerçekten Tatlıses, onun soyadı aslında İbrahim Tatlı...bu durumda gerçek Tatlıses benim ailem oluyor..." esprili anlatımıyla yanıtladı.