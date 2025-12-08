Can pazarı! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
08.12.2025 10:20  Güncelleme: 10:54
Burdur'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan 2 kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Burdur'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir otomobil karşı şeride geçip iki araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer yaşamını yitirdi.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI

Burdur - Fethiye karayolu üzerinde Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı seride geçti. Bu esnada A.A.'nin kullandığı 15 AEH 778 plakalı panelvan ve Orçun V. idaresindeki 07 ZD 017 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer, aynı otomobilde bulunan Erkan Toktaşer (24) ve H.T. (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan H.T. yaralandı.

YARALILAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralarılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

"OTOMOBİL ÜZERİMİZE UÇARAK GELDİ"

Kazadan yara almadan kurtulan 07 ZD 017 plakalı otomobilin sürücüsü Orçun V. ise ne olduğu anlamadıklarını ifade ederek, "Bir anda otomobil uçarak üstümüze geldi. Roket gibi geldi ne olduğunu anlamadık" dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

