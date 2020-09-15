BURDUR MAKÜ'de HES uygulaması başladı - Son Dakika

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayan personel ve ziyaretçileri yerleşkesindeki binalara almıyor.

Burdur MAKÜ Rektörlüğü geçen hafta yaptığı açıklamada MAKÜ Yerleşkesi içerisinde bulunan binalara HES kodu ile giriş yapılacağı ve HES kodu olmayan ziyaretçilerin Üniversiteye alınmayacağını duyurmuştu. Üniversitede HES kodu uygulaması bugün resmen hayata geçti. Üniversitenin bina girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından personel ve ziyaretçilerin önce HES kodları kontrol ediliyor, daha sonra ateşleri ölçülerek binalara girişleri sağlanıyor.

HES kodu olmayanlara ise 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını indirerek HES kodunu nasıl alacakları konusunda da bilgi veriliyor. Üniversite çalışanları uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.