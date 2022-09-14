Burdur'un Kocaaliler Belde Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı - Son Dakika
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Burdur'un Kocaaliler Belde Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı

14.09.2022 21:18
Burdur'un Kocaaliler Belde Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı

Burdur'un Bucak ilçesinin Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe, kızının nikahını kıymanın sevincini yaşadı.

Burdur'un Bucak ilçesinin Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe, kızının nikahını kıymanın sevincini yaşadı.

Kocaaliler Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen merasimde, Gökçe, kızı Rumeysa ile Yunus Günay'ın nikahını kıydı.

Nikah kıyarken Gökçe'nin heyecandan damadın ismini unutması, salondakileri gülümsetti.

Tebessüm ederek nikahı tamamlayan Gökçe, konuşmasında, çok kez nikah kıydığını, ilk defa bu kadar heyecanlandığını söyledi.

Gökçe, farklı duygular içinde olduğunu belirterek, "Biraz önce belediye başkanı olarak nikahlarını kıydım. Ama şimdi kız babası olarak konuşuyorum. Bu tür merasimler her babaya nasip olmaz. Şükürler olsun bize nasip oldu. Biz elimizden geldiğince evlatlarımızı büyüttük. Bundan sonrası evlatlarımızın elinde. Vatanını, milletini seven, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi gençlerimize tavsiye ediyorum. Allah onları mesut etsin." diye konuştu.

Başkan Gökçe, nikah kıyma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaynak: AA

Kocaaliler, Burdur, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'un Kocaaliler Belde Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı - Son Dakika

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