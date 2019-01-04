Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Cenaze Evinde Çıkan Baca Yangını İki Evi Kül Etti

Burhaniye'de Cenaze Evinde Çıkan Baca Yangını İki Evi Kül Etti

54 dakika önce

Burhaniye'de cenaze evinde çıkan baca yangını iki evi kül ettiBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Geriş Mahallesi Sakarya caddesinde, dün Ayvalıkta hayatını kaybeden Ali Olgaç'a ait 77 numaralı evde çıkan baca yangını bir anda evi sararken, bitişindeki Ramazan Çakır'a ait eve de sıçradı.

Burhaniye'de cenaze evinde çıkan baca yangını iki evi kül etti

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Geriş Mahallesi Sakarya caddesinde, dün Ayvalıkta hayatını kaybeden Ali Olgaç'a ait 77 numaralı evde çıkan baca yangını bir anda evi sararken, bitişindeki Ramazan Çakır'a ait eve de sıçradı. Yangın, itfaiyenin bir saatlik uğraşı sonucunda söndürülürken her iki evde kullanılamaz hale geldi.
Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi 77 numaralı evde oturan 88 yaşındaki Ali Olgaç misafirliğe gittiği Ayvalık'ta hayatını kaybetti. Olgaç'a ait evde taziye için gelen komşuların olduğu sırada tek katlı evin bacası tutuştu. Evdekiler dışarı çıkarken, çatıya sıçrayan yangın kısa sürede evi sardı. Yangın, bitişikte bulunan Ramazan Çakıra ait eve de sıçradı. Yatalak olan Çakır komşularının yardımı ile dışarı çıkarılırken, yangına Burhaniye İtfaiyesi müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alınırken, her iki ev de oturulamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

Sakarya, Burhaniye, 3. Sayfa
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