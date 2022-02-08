Burkina Faso'da Sankara davasında eski Cumhurbaşkanı Compaore için 30 yıl hapis istemi - Son Dakika

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetine ilişkin davada, baş şüpheli eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore için 30 yıl hapis isteminde bulunuldu.

Yerel basında çıkan haberlerde, Burkina Faso Askeri Savcılığının Sankara cinayetinin baş şüphelisi Compaore için 30 yıl hapis cezası istediği belirtildi.

Savcılığın, Compaore'nin sağ kolu ve o dönem Genelkurmay Başkanı olan Gilbert Diendere için 20 yıl, o dönem Compaore'nin güvenlik şefi olarak görev yapan Hyacinthe Kafando için ise 30 yıl hapis isteminde bulunduğu kaydedildi.

Halk ayaklanması sonucu 2014'te devrildikten sonra Fildişi Sahili'ne sürgüne gönderilen Compaore, "kendisine askeri mahkeme tarafından tuzak kurulduğu" gerekçesiyle duruşmaya katılmayacağını söylemişti.

Fildişi Sahili vatandaşlığına geçtiği için Compaore'nin Burkina Faso'ya iadesi de mümkün görünmüyor.

Kafando'nun ise önce önce Togo ve Benin'e kaçtığı, daha sonra Fildişi Sahili'nde gizli bir yaşam sürdüğü iddia ediliyor.

34 yıl sonra açılan dava

Sankara cinayeti, Afrika'da aydınlatılmayı bekleyen en önemli cinayetlerden biri olarak bilinse de 34 yıl boyunca konuyla ilgili herhangi bir yargılama yapılmadı. Dava, Sankara suikastı öncesi ve sonrası dönemini kapsayan Fransız arşivlerinin, Burkina Faso'ya teslim edilmesiyle açıldı.

Sankara ve 12 arkadaşının ölümüyle ilgili ilk kez 11 Ekim'de görülmeye başlayan davada Compaore ve Kafando haricindeki 12 sanık hakim karşısına çıkmış, bu 2 isim hakkında ise gıyabi yargılama kararı alınmıştı.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara ve o dönemki yakın arkadaşı Compaore, 1983'te Burkina Faso'nun yönetimini ele geçirmişti.

Sankara, 1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Sankara, 1987'de darbeyle görevinden uzaklaştırılmaya çalışılmış ve çıkan olaylarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan 2021'de eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Diendere dahil 13 kişiye aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Sankara'yı öldürmenin yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.