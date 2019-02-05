Son Dakika Haberleri: Bursa Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı

Bursa Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı

30 dakika önce

Bıçak zoruyla marketi soydu, 5 dakika sonra yakalandıBursa'da bir markete müşteri gibi gelerek, bıçak zoruyla kasadaki paraları soyan Ömer Ö.(39), olaydan 5 dakika sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bıçak zoruyla marketi soydu, 5 dakika sonra yakalandı

Bursa'da bir markete müşteri gibi gelerek, bıçak zoruyla kasadaki paraları soyan Ömer Ö.(39), olaydan 5 dakika sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir markete müşteri gibi gelen Ömer Ö., aldığı ürünleri kasaya getirdi. Kasiyer Hülya K., aldığı ürünleri poşete koyduğu sırada, Ömer Ö., cebinden çıkardığı bıçak ile kasadaki tüm paraları vermesini söyledi. Kasiyer Hülya K., korkarak kasada bulunan 150 lira parayı verdi. Daha sonra marketten kaçan Ömer Ö., kayıplara karıştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli Ömer Ö., olay yerine yakın bir bölgede yaklaşık 5 dakika içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan Ömer Ö., adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anı an be an kameralara da yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

Bursa, Polis, Güncel
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