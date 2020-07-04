Bursa'da arabada konser etkinliği - Son Dakika

Orkestra, konserde "Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "The Godfather" ve "La la land" gibi yerli ve yabancı eserlere yer verdi.

Uzun süredir dışarıda müzik keyfi yaşayamayanlar için yapılan etkinlikte, Nilüfer Oda Orkestrası'nı şef Deniz Tan yönetti.

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