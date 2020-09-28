Bursa'da bir davada tarafların uzlaşması sonucu Uygur Türk'ü öğrencilere para yardımı yapıldı - Son Dakika

Bursa'da bir davada tarafların uzlaşması sonucu Uygur Türk'ü öğrencilere para yardımı yapıldı

Bursa'daki bir davada tarafların uzlaşması sonucu belirlenen para, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) eğitim gören Uygur Türk'ü öğrencilerine verildi.

Bursa'da bir davada tarafların uzlaşması sonucu Uygur Türk'ü öğrencilere para yardımı yapıldı, System.String[]

Bursa'daki bir davada tarafların uzlaşması sonucu belirlenen para, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) eğitim gören Uygur Türk'ü öğrencilerine verildi.

Başkası tarafından tehdit edilen kişi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bahsi geçen suç, uzlaştırma kapsamına girdiği için dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Dosyaya uzlaştırmacı olarak Fatih Arslan atandı.

Taraflarla görüşen Arslan, mağdurun şüphelilerden taleplerini ve tarafların anlaşmaları için koşullarını dinledi. Uzlaştırmacı Arslan'ın çalışmaları sonucu mağdur önce zararın karşılanması için bir miktar para talep etti. Diğer taraf da bunu kabul ederek zararın karşılanması için 520 lira ödedi. Mağdur daha sonra bu rakamın ihtiyacı olan öğrencilere yardım olarak verilmesini istedi.

Muradiye Diyanet Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nda uzlaştırmacı Fatih Arslan ile BUÜ Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUDAM) Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir, Uygur Türkü Öğrencileri Topluluğu Başkanı Abdülkadir Abdülkerim ile bir araya gelerek parayı teslim etti.

Arslan, burada yaptığı açıklamada, adalet sisteminde yerini alan uzlaşmanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

TUDAM Müdürü Özdemir de genellikle Türk dünyası üzerine yaptıklarını belirterek, "Uygur Türk'ü öğrencilerimizin büyük çoğunluğu bugün Çin'de yaşanan politik meselelerden dolayı aileleriyle görüşemiyorlar ve ailelerden maddi bir yardım da alamıyorlar. Bu öğrenciler, devletimizin ve milletimizin yardımlarıyla burada yaşamlarını sürdürüyorlar." dedi.

Öğrenci Topluluğu Başkanı Abdülkerim ise yardımdan dolayı teşekkür etti.

Uludağ, Bursa, Uygur, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir davada tarafların uzlaşması sonucu Uygur Türk'ü öğrencilere para yardımı yapıldı - Son Dakika

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