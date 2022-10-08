Polis tarafından telefonla aranan iş yeri sahibi, yakınlardaki bir lokantadan gelerek kilitli kapıyı açtı. Mehmet Yaşar İ, polise Fatma Ç. ile çay ocağında bir süre oturduktan sonra kapıyı üzerinden kilitleyip çorba içmeye gittiğini söyledi. Kadının şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.

Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki çay ocağında bir kadının yardım çağrısında bulunduğu, kapının üzerinden kilitli olduğu polise ihbar edildi.

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Yaşar, Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da çay ocağına kilitlenen kadın, 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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