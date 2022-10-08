Bursa'da çay ocağına kilitlenen kadın, "Nefes alamıyorum" diye bağırınca olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da çay ocağına kilitlenen kadın, "Nefes alamıyorum" diye bağırınca olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı

08.10.2022 11:55

Bursa'da çay ocağı işletmecisi tarafından içeri kilitlendiği görülen bir kadın, "Nefes alamıyorum" diye bağırıp, hüngür hüngür ağlayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çaresiz kadını kurtardı.

Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki çay ocağında bir kadının yardım çağrısında bulunduğu, kapının üzerinden kilitli olduğu polise ihbar edildi.

"NEFES ALAMIYORUM"

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum" diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.

İŞ YERİ SAHİBİ ÇORBA İÇMEYE GİTMİŞ

Polis tarafından telefonla aranan iş yeri sahibi, yakınlardaki bir lokantadan gelerek kilitli kapıyı açtı. Mehmet Yaşar İ, polise Fatma Ç. ile çay ocağında bir süre oturduktan sonra kapıyı üzerinden kilitleyip çorba içmeye gittiğini söyledi. Kadının şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

YORUMLAR
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MÜŞTERİ İÇERİDE KAHVE İÇERKEN, ÇAY OCAĞINI KİLİTLEYİP ÇORBACIYA GİTTİ MÜŞTERİ İÇERİDE KAHVE İÇERKEN, ÇAY OCAĞINI KİLİTLEYİP ÇORBACIYA GİTTİ Afyon haber | Çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı Afyon haber | Çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı
Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Yaşar, Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çay ocağına kilitlenen kadın, 'Nefes alamıyorum' diye bağırınca olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çay ocağına kilitlenen kadın, "Nefes alamıyorum" diye bağırınca olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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