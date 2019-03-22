Son Dakika Haberleri: Bursa' da Fabrikada Yangın(1)

Bursa' da Fabrikada Yangın(1)

58 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Yangın fabrikanın tamamını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bilinmeyen  bir nedenle  yangın çıktı Yangın fabrikanın tamamını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünden yükselen dumanlar Bursa'nın birçok yerinden görülürken, yangının çevredeki depolara da sıçradığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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