Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan sanığın davasında reddihakim talebinde bulunuldu - Son Dakika
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Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan sanığın davasında reddihakim talebinde bulunuldu

30.03.2022 14:29
Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan sanığın davasında reddihakim talebinde bulunuldu

Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan üniversite öğrencisinin yargılanmasına başlandı.

Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan üniversite öğrencisinin yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Enes K, maktul Erkan Aysu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı, sanığın işlediği öldürme eylemine rağmen tensipli tahliye edilmesinin hem hukuken hem de vicdanen isabetsiz olduğu, bu durumun mahkeme heyetinin tarafsızlığını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle reddihakim talebinde bulundu.

Mahkeme, müşteki vekili tarafından sunulan gerekçeleri yerinde görmeyerek, reddihakim talebini reddetti.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereği, karar verilmesi için talebin 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olay

Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak'ta, iddiaya göre Enes K. (22) kendisini gasbetmek isteyen Erkan Aysu'yu (31) bıçaklamıştı.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kaçan Enes K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Tutuklanan sanığın mahkemece tensiben tahliyesine karar verilmişti.

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Üniversite, Mahkeme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da gasp şüphelisini bıçaklayan sanığın davasında reddihakim talebinde bulunuldu - Son Dakika


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