Bursa'da gece kulübüne silahlı baskın: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika
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Bursa'da gece kulübüne silahlı baskın: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı

08.12.2022 14:29

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada aynı bölgede olan taksi şoförü öldü, 2 çalışan ise ağır yaralandı. 1'i kadın, 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan G.K. isimli kadının iş yeri sahibi B.K.'nin daha önce gönül ilişkisi yaşadığı, şu an A.A. ile birlikte olduğunu belirlendi. B.K. ile A.A. arasında bu sebeple husumet yaşanırken A.A.'nın azmettirdiği şüphelilerin silahlı baskın düzenlediği ortaya çıktı.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde B.K.'ye ait bir gece kulübünün önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Mermilerin isabet ettiği iş yeri çalışanları Mehmet C. ve Zülküf A. ile bu sırada gece kulübü önünde bekleyen taksi şoförü Murat Kayalı ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kayalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet C. ve Zülküf A.'nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iş yerinde çalışan G.K. (27) isimli kadın ile iş yeri sahibi B.K.'nin daha önce gönül ilişkisi yaşadığı, G.K.'nin şu an A.A. isimli kişiyle birlikte olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, B.K. ile A.A. arasında bu nedenle husumet oluştuğunu saptadı.

SİLAHLI BASKIN DÜZENLEDİ

Araştırmada A.A.'nın azmettirdiği şüphelilerin, B.K.'nin gece kulübüne silahlı baskın düzenlediği ortaya çıktı. Ekipler, G.K. ile Ş.K. (24) ve C.T.'yi (24) yakalayıp, gözaltına aldı. Polis ekiplerinin A.A. ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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Gece kulübünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Murat Kayalı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da gece kulübüne silahlı baskın: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika

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