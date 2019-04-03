Bursa'da İşçileri Taşıyan Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 14 Yaralı
59 dakika önce
Kontrolden çıkan servis minibüsü bankete çarptı.
Kontrolden çıkan servis minibüsü bankete çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 14 kişi çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesi Akpınar
Mahallesi Mudanya
yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah
Ş. kontrolündeki 16 S 2270 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bankete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bankete çıkan minibüste bulunan sürücü Emrah Ş. ve 13 işçi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı 14 şahsın ilk tedavisinin ardından, yaralıları çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan servis minibüsü olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza hakkında soruşturma devam ediyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:04 Kaynak: İHA
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