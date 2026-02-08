Bursa\'da Kalp Krizi Geçiren Genç Kurtarıldı

BURSA'da yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düşen Mehmet Ali Bilmez'in (31) duran kalbi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajı ile yeniden çalıştırılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki Gökdere yatağında Mehmet Ali Bilmez'i hareketsiz halde gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalbi durduğu anlaşılan Bilmez'e, olay yerinde kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Ali Bilmez, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilmez'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.