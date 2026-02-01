Bursa\'da Kaza: Yaralı 21 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

BURSA'da, otomobilin yol kenarındaki ağaca ve trafik levhasına çarptığı kazada yaralanan Mert Can Çevikel, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ocak saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Sezer Kurtoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 16 BAK 242 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca ardından da trafik levhasına çarptı. Savrulan otomobil, başka bir ağaca daha çarparken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Can Çevikel, ambulansla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mert Can Çevikel, kazadan 21 gün sonra hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Sezer Kurtoğlu'nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.