Bursa\'da motosikletli magandalar yoldan geçenlere saldırdı

Bursa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medya yer alan görüntülerde, motosikletli iki maganda, yoldan geçen vatandaşlara saldırdı.
İnfiale yol açan görüntülerde, magandaların caddede yürüyen bir vatandaşa, "Dayı bak ağzıma mermiyi koyarım" diyerek kuru sıkı olduğu tahmin edilen silahla ateş açtığı ve küfürler ettiği görüldü.
Görüntünün devamında ise, bankta oturan bir kadının üzerine su fırlatarak taciz eden magandalar, o anları videoya alıp sosyal medyadan paylaştılar.
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