Bursa'da motosikletli magandalar yoldan geçenlere saldırdı - Son Dakika

Bursa'da motosikletli magandalar yoldan geçenlere saldırdı

Bursa\'da motosikletli magandalar yoldan geçenlere saldırdı
Son Güncelleme: 29.08.2023 23:29

Bursa'dan pes dedirten görüntüler geldi. Motosiklete binen magandalar, yoldan geçenlere saldırıda bulundu. Caddede yürüyen bir kişiye kuru sıkı tabancayla ateş açan magandalar, bankta oturan bir kadının üzerine de su fırlattı.

Bursa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medya yer alan görüntülerde, motosikletli iki maganda, yoldan geçen vatandaşlara saldırdı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR

İnfiale yol açan görüntülerde, magandaların caddede yürüyen bir vatandaşa, "Dayı bak ağzıma mermiyi koyarım" diyerek kuru sıkı olduğu tahmin edilen silahla ateş açtığı ve küfürler ettiği görüldü.

BANKTA OTURAN KADINI TACİZ ETTİLER

Görüntünün devamında ise, bankta oturan bir kadının üzerine su fırlatarak taciz eden magandalar, o anları videoya alıp sosyal medyadan paylaştılar.

Bursa, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Bursa'da motosikletli magandalar yoldan geçenlere saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Bursa'da motosikletli magandalar yoldan geçenlere saldırdı
22:55 Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı
22:12 Son Dakika: Memur zammında Hakem Kurulu 4. toplantısından sonuç çıkmadı, perşembe günü son toplantı yapılacak
22:02 Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi'nin yeni adresi Premier Lig
21:40 TikTok, Kur'an-ı Kerim'e saldıran Salwan Momika'nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı
21:21 Prigojin'in ölümü sonrası Putin'in gizli servislere verdiği emir basına sızdı: Yeni bir isyan tehdidine karşı hazırlıklı olun
21:13 Sır perdesi aralanıyor! Kayıp ekonomistin 74 gün sonra eve dönen köpeğiyle ilgili çarpıcı detay
21:10 Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere
21:05 Meksika'da zincirleme trafik kazasında yakıt tankeri devrildi: 8 kişi yanarak can verdi
20:58 New York Belediye Başkanı ''ezan'' kararını ''Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 23:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da motosikletli magandalar yoldan geçenlere saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement