Bursa'da Okulda 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası
1 saat önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akcağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesi Akcağlayan İhsan Dikmen
İlkokulunda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi.
Okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, öğrencilerin çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:00 Kaynak: DHA
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