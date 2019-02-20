Son Dakika Haberleri: Bursa'da Okulda 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası

Bursa'da Okulda 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akcağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Bursa'da Okulda 'Gıda Zehirlenmesi' İddiası, System.String[]
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akcağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadığı şüphesiyle hastaneye sevk edildi. 

Okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, öğrencilerin çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Serkan AKKUŞ/ BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:00 Kaynak: DHA

Dikmen, Yıldırım, Bursa, Güncel
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