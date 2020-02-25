Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük adem'in ailesini aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük adem'in ailesini aradı - Son Dakika

Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük adem'in ailesini aradı

25 dakika önce

Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük Adem'in ailesini aradıBURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinin önünde oynarken, fark etmeden uzaklaşarak kaybolan 4 yaşındaki Adem'in ağladığını gören çevredekiler polise haber verdi.

Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük Adem'in ailesini aradı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinin önünde oynarken, fark etmeden uzaklaşarak kaybolan 4 yaşındaki Adem'in ağladığını gören çevredekiler polise haber verdi. Ailesini bulmak için elinden tuttuğu Adem'i sokak sokak dolaştıran polis, mahalle mahalle gezerken, belediye ekiplerince yapılan anons sayesinde evine ulaştırıldı.

Mustafakemalpaşa'daki Yalıntaş 29'uncu Sokak'ta, saat 15.00 sıralarında, bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, küçük erkek çocuğunu sakinleştirdi daha sonra konuşmaya başladı. Polis, küçük çocuğun adının Adem olduğunu, babasının adının Ekrem, annesinin adının ise Nurcan olduğunu öğrendi. Adem'in evini bildiğini söylemesi üzerine ekipler, sokak sokak dolaşmaya başladı. Adem'in elinden tutup tek tek sokakları gezen ekipler, çevredekilerden de yardım almaya çalıştı ancak bir bilgiye ulaşamadı.

Polis memurunun sorularının ardından Adem'in "Sen herkese neden 'bunu tanıyor musun?' diye soruyorsun?" demesi ve sempatik tavırları mahalleliyi de ekipleri de gülümsetti. Bir süre daha gezdikten sonra soğuk havada üşümemesi Adem, ekip otosuna konuldu. Polis, belediyeden yardım istedi. Belediye ekiplerince yapılan anons sayesinde kısa süre içinde küçük Adem'in babasına ulaşıldı. Küçük çocuğun evin önünde oynarken farkında olmadan uzaklaştığı anlaşıldı.

Bursa'da polis, sokak sokak gezerek küçük adem'in ailesini aradı

Mustafakemalpaşa, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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